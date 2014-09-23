Эксперты обнаружили новый способ, как взломать любой iPhone

ZDNet опубликовал результаты, обнаруженные исследователями безопасности продукции Apple. Все системы блокировки можно взломать с помощью простого способа.

Мэтью Хики, основатель компании по кибербезопасности Hacker House, обнаружил взлом для любого устройства Apple, который работает даже на последнем обновлении операционной системы. Как известно, система безопасности телефона требует код. Как уверяет Apple, даже сама компания не имеет доступа к паролю пользователя. Также существует функция ввода кода только 10 раз, после чего все данные будут удалены.

Специалисты обнаружили новый способ обойти ограничение в 10 попыток. Устройство подключается к компьютеру, где вводится специальный код. После этого пользователь заходит в настройки устройства, переключая iPhone на мобильную сеть. После того как гаджет будет заблокирован, устройство само начнет подбирать необходимый пароль, вводя комбинации каждые 3-5 секунд. Когда пароль будет найден, у пользователя попросят его подтвердить. Такая схема будет использоваться большей частью правительственными учреждениями, которым Apple до сих пор отказывает в праве доступа к информации на телефонах.