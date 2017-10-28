BlackBerry займётся информационной безопасностью сверхпрочных телефонов

В современном мире важными характеристиками для смартфона является его производительность, камера, внутренняя и оперативная память. Но не для всех пользователей данные параметры являются самыми важными, некоторые предпочитают выбирать прочные и защищённые телефоны.

Основным полем деятельности для BlackBerry является производство программного обеспечения для мобильных устройств. Одной из важных и распространённых технологий компании является Blackberry Secure, которая обеспечивает защиту информации и конфиденциальности на смартфонах и других девайсах. Стало известно, что в ближайшее время программное обеспечение будет сертифицировано для использования в телефонах Bullitt Group.

Данная компания занимается выпуском таких сверхпрочных мобильных устройств, как CAT или Land Rover. Их основным плюсом является высокая прочность и защита от физических повреждений, что приглянулось тем, чья работа связана с возможными повреждениями телефона, а также любителям активного отдыха. Теперь, благодаря BlackBerry Secure устройства будут защищены не только снаружи, но и внутри. Что повысит популярность смартфонов Bullitt Group среди тех, кто высоко ценит информационную безопасность.