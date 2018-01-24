Российские инженеры пустят подводного робота по Северному морскому пути

Автономный аппарат разрабатывают в Фонде перспективных исследований. Подробности проекта рассказал генеральный директор организации Игорь Денисов.

Российские инженеры планируют создать беспилотного подводного робота, который сможет долго находиться под водой без использования ядерной энергии. Ему необходима система питания, сравнимая по эффективности с атомными подлодками. Ведь машину пустят по Северному морскому пути, где большая часть придется двигаться подо льдом. Чтобы преодолеть дистанцию в 14 тысяч километров, роботу необходимо двигаться около 90 суток.

Чтобы выполнить задачу, ученые намерены сконструировать для беспилотника принципиально новую энергоустановку. Сначала робот будет работать на обычном аккумуляторе. Позднее систему переведут на гибридную энергетическую установку. Вероятно, в ней реализуют двигатель по так называемой системе Стирлинга. На последнем этапе проекта этот механизм собираются заменить на третий. Вероятно, на основе водорода. От атомных реакторов создатели отказались из соображений экологической безопасности.

Игорь Денисов добавил, что после достижения необходимой автономности, робота испытают в Черном море. Во время тестов дальность самостоятельного плавания увеличат до двух тысяч километров. Только после этого испытания продолжат на Севере.

Разработка ведется по инициативе Минобороны. Ведомство желает получить роботов для исследования подводных территорий на предмет потенциальных угроз. Кроме того, аппараты должны собирать другую полезную информацию, включая расположения подводных суден.