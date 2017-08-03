Самолёты для космонавтов получили особый дизайн

Директор «Русавиаинтер» сообщил, что самолёт, созданный для транспортировки космонавтов на Байконур, получил особый дизайн салона. Такой интерьер решили назвать «каютным».

Два дизайна самолёта Ту-204-300 уже готовы. Они названы каютными в связи с тем, что для их создания потребовалась каютная компоновка. Её особенностью является возможность перевозить до шести космонавтов за один раз. При этом для каждого пассажира и его врача предусмотрено уютное личное пространство.

Первый самолёт для перевозки космонавтов на космодром «Восточный» будет передан сотрудникам ЦПК в июле текущего года. Через некоторое время будет передан и второй.