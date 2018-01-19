Популярное приложение экономит заряд, но ворует данные Android-устройств

Оно широко распространилось среди пользователей под названием Advanced Battery Saver. Угрозу обнаружили сотрудники компании RiskIQ.

Популярное приложение размещено на Google Play и предлагает эффективно сохранить заряд батареи на Android-устройствах. Advanced Battery Saver действительно выполняет заявленные функции и экономит расход энергии путем завершения затратных процессов и анализа системы. Однако после остановки приложение запускает несколько фоновых алгоритмов, которые попросту воруют данные пользователей.

Получив легальное разрешение на доступ для работы основного механизма, Advanced Battery Saver передает злоумышленникам информацию о геолокации, персональных файлах, звонках и sms-сообщения. Вредоносная система также изучает историю браузера, тайно изменять настройки и выводить всплывающую рекламу. Отдельный алгоритм собирает сведения о параметрах оборудования. включая номер IMEI.

Эксперты RiskIQ тщательно проверяют другие сферы деятельности автора вирусной программы. Выяснилось, что этот же человек разработал другое приложение для Google Play. В настоящий момент оно уже удалено.