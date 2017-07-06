Пользователям Youtube придется платить популярным блогерам за эксклюзивный контент

Особые возможности подписчики будут получать за 4,99 доллара в месяц. Так 22 июня написали на сайте видеохостинга.

Вскоре Youtube внедрит функцию Channel Memberships. С ней придут различные дополнения и эксклюзивный контент, за который пользователям придется платить. Платная подписка будет доступна для каналов с более чем сотней тысяч подписчиков. Оплатив указанную сумму, зрители смогут использовать авторские стикеры и эмодзи видеоблогеров, а также посещать стримы.

Как сообщает пресс-служба, небольшая группа создателей контента уже протестировали и оценили новую бизнес-модель. Она показала впечатляющие результаты. В связи с этим, разработчики решили сделать Channel Memberships доступным для всех блогеров, достаточно популярных среди аудитории Youtube.

Кроме того, некоторые каналы обзаведутся ещё и "товарной полкой". Под плеером появится особое место, где блогеры будут показывать свои товары и атрибутику. Сервис позволит демонстрировать изображения, ценники и избавит зрителей от посторонних ссылок.