В Украине есть проект танка "Молот", схожего с российским "Армата"

"Объект 447" пытаются создать со времен СССР, однако мешает техническая сложность боевой машины. О перспективах разработки рассказал военный аналитик Михаил Жирохов.

По его словам, с 1988 года в Украине остался проект продвинутого танка "Молот", он же "Боксёр", который способен составить достойную конкуренцию зарубежной бронетехнике. Его главным орудием является 152-миллиметровая пушка. Ещё в 80-х годах сотрудники Харьковского конструкторского бюро начали собирать "Объект 447" с намерением оборудовать танк самой лучшей электронной системой.

По словам Михаила Жирохова, проект был заброшен из-за развала Советского союза. Позднее Минобороны РФ общались с инженерами из Украины и обсуждали возрождение объекта под наименованием "Нота". Однако вскоре россияне решили уделить больше внимания отечественным разработкам. В частности, танку "Армата". Украинские конструкторы пытаются возродить "Ноту" с 2015 года. Спустя год его планировали вывести на парад в честь Дня Независимости, однако вот уже второй год откладывают из-за недоработок. Михаил Жирохов не исключает, что "Объект 447А" покажут в этом году.

Украинский танк, схожий с российским "Армата", должен обладать многоканальным панорамным прицелом. При этом орудие должно быть достаточно мощным, чтобы поражать бронированные цели и запускать снаряды на значительное расстояние. ПКо "Молот" может стать платформой для создания боевой ударно-разведывательной машины с беспилотными аппаратами на борту и радиоуправлением. По словам Михаила Жирохова, серийное производство таких танков наладить весьма непросто. Однако в случае успеха Украина получит превосходство над вооруженными силами развитых стран.