В США разработали для протезов синтетическую кожу, передающую боль

Инженеры покроют искусственные конечности особым материалом, который передаст носителям сигнал об угрозе повреждения. Разработка описана в издании Science Robotics.

Сотрудники Школы медицины Университета Джона Хопкинса в США во главе с Люком Осборном разработали электропроводящую синтетическую кожу, передающую человеку боль и другие комплексные ощущения. В основу проекта лег анатомический процесс в нервной системе, который сигнализирует мозгу о травмах. У человека за него отвечают механорецепторы, реагирующие на вибрацию и перемены давления, а также ноцицепторы, воспринимающие внешние стимулы, грозящие повредить ткани. По нейронам спинного мозга информация добирается в головной и заставляет тело избегать опасного воздействия.

Разработчики воссоздали упомянутые рецепторы искусственно. Механические аналоги воспринимают сигналы о внешнем воздействии и превращают их в электрические импульсы для нейронов, а затем передают в органическую часть тела через электроды. Дальше ток идет по нервной системе, как обычный болевой импульс и доходит до головного мозга. Создатели проекта отмечают, что их "кожей" можно покрывать уже созданные протезы. Она совместима с современными моделями и не требует уникальной конструкции.

Во время создания "кожи" ученые ориентировались на ощущения 29-летнего американца, который лишился обеих рук. Они стимулировали током локтевой и срединный периферийный нервы и расспрашивали об ощущениях в "фантомной руке".

Ранее техники из Иллинойского университета придумали улучшенный алгоритм стимуляции нервов, который позволил имитировать осязание искусственных рук. Он анализирует плотность контакта электродов с кожей и регулирует мощность сигнала в соответствии с изменениями. Таким образом чувствительность остается на одном уровне даже в условиях интенсивного движения.