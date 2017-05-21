Создатели видео получат три новых инструмента для работы на Youtube

Сервисы появятся на Google AdWords в режиме бета-тестирования. С их помощью авторы смогут улучшить эффективность рекламы.

Youtube разработал три новых инструмента, которые позволят наладить работу с аудиторией и рекламными элементами. С Video Experiments создатели получат возможность изучить, как креативность влияет на узнаваемость бренда, интерес зрителей и прочие факторы анализа Brand Lift. Пользователям нужно запустить тестирование и получить результаты через три дня.

Video Creative Analytics будет разделять пользователей на группы внутри отчета об удержании. Рекламодатели могут использовать этот инструмент, чтобы изучить эффект отдельно взятого творчества на заинтересованность различных групп потребителей контента. В скором времени AdWords также позволит вставить в ролик логотип или изображение продукции, чтобы посмотреть на отчетах процент пользователей, которые увидел указанные элементы.

Ещё одной новой функцией станет Director Mix. Она пока на альфа-тестировании. Сервис покажет несколько вариантов внешнего вида одного и того же объявления в видео. Рекламодатели смогут загружать как основной ролик, так и дополнительные элементы вроде текста или звуков. Director Mix самостоятельно соберет из них комплексный материал, используя таргетинги. А создателю останется лишь разместить их в правильном порядке.