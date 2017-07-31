HomePod теперь может воспроизводить звук Apple TV

Обновление tvOS Beta 2 преподнесло владельцам «яблочных» гаджетов приятный сюрприз. Теперь просмотр новинок кино и не только можно осуществлять в атмосфере кинотеатра.

Вторая бета-версия tvOS сделала доступной очень полезную функцию. Звук программ Apple TV и приставки отныне можно воспроизводить на колонке HomePod с одним «но». Чтобы заставить «умную» колонку заговорить голосом героя на экране необходимо на Apple TV переместиться в настройки аудио и видео.

Главным преимуществом колонок HomePod является превосходное качество звука, которое можно умножить, подключая другие такие же колонки. Однако пока Apple не радует наличием неприятного «но»: на данный момент iOS 12 beta не доступна для умных колонок, а это значит, что при подключении HomePod к Apple TV такая нужная Siri не будет работать на первых.