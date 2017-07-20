Microsoft запустила проект для сохранения авторского права разработчикам

Он основан на технологии blockchain и будет блокировать доступ к ПО для тех пользователей, кто не заплатил или не получил иной вариант разрешения от правообладателей.

Это совместный проект Microsoft с Ernst & Young (EY). Пока он на стадии тестирования. Если проверка пройдёт успешно, авторское право не будут нарушать во всех отраслях промышленности, требующих лицензирования интеллектуальной собственности или активов. Однако эксперты сомневаются, что сохранение прав будет на сто процентов удачным проектом.

Дело в том, что Microsoft уже использовала технологию blockchain для другого своего продукта – издания игр совместно с Ubisoft. Пока это на стадии экспериментов, тестирование также не завершено. Потому специалисты критикуют компанию, отмечая, что для уверенности в действенности технологии нужно сначала довести до ума хотя бы один проект на её основе.