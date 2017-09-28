«То ли бабушкин сундук, то ли мусор»: в Сети заинтересовались кадрами с борта МКС

Космонавт Олег Артемьев показал землянам уникальные кадры. На видео, снятом из окна МКС, видно, как невдалеке пролетает необычный объект. Если бы даже космонавт не сообщил читателям, что это спутник, то и это бы не помешало подписчикам страницы выдвигать различные гипотезы.

«Системник от компьютера», «старый ламповый телевизор или радиола», «бабушкин сундук» - вот лишь немногие комментарии восхищенных пользователей. Зрелище действительно было впечатляющим. Не каждый день, даже с борта МКС, можно увидеть подобное. Более серьезные зрители заинтересовались реальным предназначением этого сателлита. А отдельные критики решили попросту выпустить пар: «Тратятся десятки миллионов на разработку и запуск спутников, а в итоге по орбите летает то ли коробка, то ли телевизор, то ли просто мусор». Сошлись на том, что это отслуживший свой срок старый спутник, предпочитающий проводить свой заслуженный отдых таким экстравагантным способом.