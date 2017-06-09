Мощный вирус захватывает Android-устройства через бота в Telegram

Создатели продают троян HeroRat, которые ворует данные и позволяет удаленно управлять системой. О новой вирусной угрозе пишет пресс-служба компании ESET.

Разработчики ПО для киберзащиты обнаружили в Сети мощный вирус, который заражает Android-устройства через социальные сети, нелегальные магазины и мессенджеры. Хакеры замаскировали HeroRat под ряд приложений, который предлагают пользователям бесплатный мобильный интернет, дополнительных подписчиков или подарочные биткоины. Больше всего заражений эксперты заметили в Иране. В Google Play трояна пока нашли.

После запуска программа показывает уведомление об ошибке и удалении, стирает иконку и начинает работать в фоновом режиме. Обладатели вируса захватывают контроль над системой при помощи бота, использующего протоколы Telegram. Они могут копировать контакты, передавать сообщения, делать скриншоты, звонки, записывать звук, фиксировать геолокацию устройства и даже менять настройки аккаунта.

ESET отмечает, что разработчики продают HeroRat в аренду. Они предлагают три комплектации, отличающиеся функционалом: золотую, серебряную и бронзовую. Их стоимость - 100, 50 и 100 долларов. За 650 долларов хакеры предоставляют исходный код. Более того, они наладили видеоканал для технической поддержки клиентов.