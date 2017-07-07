JVC представила максимально стойкие к бегу наушники

Это обеспечивается благодаря резиновой прослойке Pivot Motion Fit, небольшой овальной выпуклости сзади и вертикальной форме корпуса.

Согласно данным с презентации JVC, первое приспособление не даст наушникам соскальзывать. Второе нужно для поддержания динамика, а третье – для его сохранения на одном месте. Это должно помочь любителям слушать музыку во время бега и другой максимально резкой физической активности. Испытания всего обещанного на практике ещё не проводилось, однако теоретически, по мнению экспертов, наушники действительно способны сохранять заявленную стойкость.

Также у гарнитуры противоводная защита – создатели заверяют, что ими можно пользоваться каждый день, так как не страшны ни дождь, ни пот. Работает устройство часа. Его стоимость – 150 долларов США. Специалисты пока осторожно отзываются о его популярности на рынке, однако предполагают, что идея вряд ли совсем провалится.