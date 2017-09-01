Поисковик "Яндекс" уличили в пособничестве пиратским видеохостингам

Особенности работы поисковой системы сделали сайты с незаконным контентом популярнее легальных онлайн-кинотеатров. К такому выводу пришли эксперты ассоциации "Интернет-видео".

Представители организации опубликовали результаты собственного исследования. Они выяснили, что после вступления в силу закона о блокировке пиратских "зеркал", в 2017 году их количество упало на 30%. Но в феврале 2018-го сокращение незаконных ресурсов затормозилось.

В качестве причины этого явления аналитики уличили поисковик компании "Яндекс". Они обвиняют разработчиков в невольном пособничестве пиратским видеохостингам. Согласно наблюдениям, "зеркала" запрещенных интернет-ресурсов продолжают появляться в поисковых выдачах "Яндекса". Из-за высокой посещаемости алгоритмы показывают пиратские сайты выше законных сервисов распространения видепродуктов. Таким образом, пользователь скорее посмотрит нелегальный контент и ещё выше поднимет его рейтинг. А ведь именно с этим должен бороться упомянутый закон.

Тем временем в "Яндексе" не собираются исправлять фильтрацию сайтов. Пресс-служба компании уверяет в успешной борьбе с незаконными ресурсами по заявлениям правообладателей. Разработчики считают, что вмешательство в алгоритмы выдачи приведет недобросовестной конкуренции.

Пока Россия находится на втором месте после США по мировому использованию пиратских данных. Об этом свидетельствует исследование компании Muso. Сотрудники "Яндекса" отметили, что развитие правовой культуры по потреблению контента - процесс непростой.