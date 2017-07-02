РКК "Энергия" собирает электроракетный двигатель, питающийся иодом

Российская корпорация уже запатентовала разработку и готовится испытать прототип в 2022 году. Так 21 июня объявили в пресс-службе.

Систему электроракетного двигателя, который будет работать на чистом реактивном иоде в 1990-м году предложил Валерий Островский. Сотрудники РКК "Энергия" испытали концепцию на плазменном двигателе и доказали её состоятельность. При помощи дополнительного газораспределителя, ученые запускали комплекс на ксеноне, а затем поддерживали разряд реактивным иодом.

Теперь организация собирает двигатель, питающийся непосредственно иодом. Инновационная конструкция с безрасходным катодом-нейтрализатором избавит от необходимости использовать дополнительное рабочее тело в виде газов аргона или упомянутого ксенона. Через пару лет ЭРД протестируют в рамках проекта "Островский". Первый этап эксперимента должен пройти на платформе МКС. Позднее успех закрепят в испытаниях с космическим кораблем "Прогресс". Грузовое судно около месяца проведет на орбите, используя новые йодные двигатели.

Готовую установку инженеры предлагают использовать в качестве маршевого или корректировочного двигателя для искусственных спутников и кораблей. По их мнению, питающееся йодом оборудование пригодится для освоения дальнего космоса. Среди положительных качеств ЭРД создатели называют дешевизну и доступность иода, а также относительно скромные размеры.