Будущее близко: в Калифорнии программиста уволил робот без ведома компании

Калифорнийский программист поделился историей, которая вскоре может стать вполне реальной не только для него.

Так, утро Ибрагима Диалло было обычным до того момента, как электронный пропуск не сработал во время проверки на проходной его места работы. После обращения в отдел кадров мужчину заверили, что для него будет выпущен новый пропуск. После того, как Диалло попытался приступить к работе, компьютер и программы, установленные на нём, не работали, а учётные записи были деактивированы.

Руководство успокоило Ибрагима, заверив его в том, что произошла некая техническая ошибка. Однако вскоре директор фирмы получила электронное письмо, в котором говорилось о расторжении контракта с Диалло; такое же письмо поступило службе безопасности компании. В течение трёх недель мужчина не мог попасть в офис, поддерживая связь с коллегами с помощью переписки.

В итоге выяснилось, что разработчик был уволен роботом, который инструктирует персонал при изменении данных. После того, как фирма забыла вовремя переоформить трудовой договор с Ибрагимом, он не попал в новую базу данных. После ещё практически месяца усилий разработчик вновь вернулся к своим обязанностям.

В связи с этой ситуацией фирма понесла крупные убытки, так как Диалло работал над крупным и дорогостоящим проектом.