Эксперты объяснили, почему смартфоны и планшеты никогда не заменят компьютеры

На презентациях новых смартфонов создатели то и дело рассказывают о том, что ПК больше не нужны, однако производители компьютеров не банкротятся и не спешат закрывать производства. Эксперты объяснили, почему ПК всё ещё остаются востребованными среди пользователей.

Во-первых, полноценная работа возможно лишь на компьютерах. Дело не в нехватке приложений, а в маленьком экране. Невозможно проводить бухгалтерский учёт или писать код для приложения на небольшом экране смартфона. Во-вторых, производительность планшетов оставляет желать лучшего. Недостаточная скорость вычисления и ограниченный запас памяти станут на пути отказа от ПК и заменой его на смартфон или планшет.

В-третьих, цена на планшеты растёт, а качественные характеристики практические не меняются. За те же деньги, что можно отдать за флагманский смартфон, можно купить мощный ноутбук или качественный настольный компьютер. В-четвертых, множество интернет-ресурсов ещё не оптимизировано для смартфонов. Нельзя одновременно открыть множество вкладок, установить расширение в браузер или войти в несколько учётных записей.