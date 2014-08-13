Приложение Blinkist привлекло инвестиций на 18,8 млн долларов США

С помощью инвестиций руководство приложения нацелено улучшить качество работы сервиса и увеличить количество книг на ресурсе, позволяющем читать и слушать краткое содержание научно-популярных изданий.

Берлинский стартап для чтения и прослушивания документальной прозы, привлёк 18,8 млн долларов США в виде финансирования под руководством Insight Venture Partners. Холгер Сейм, соучредитель и генеральный директор компании, заявил, что инвестиции будут использованы для расширения функционала приложения. Это будет включать локализацию контента на большем количестве языков, помимо английского и немецкого языков, добавление большего количества наименований и улучшение интерфейса для более удобного пользования приложением.

Хотя Blinkist развивается очень быстро, компания не настроена привлекать искусственный интеллект к работе над приложением. «Мы считаем, что человеческий фактор всегда важен, и он должен остаться», – сказал Сейм. Сегодня компания использует сеть редакторов для дополнения базы данных и работы с пользователями, но специальные алгоритмы будут внедрены для помощи с рекомендованными изданиями для читателей, а так же сбора статистики.

Наличие популярного контента является ключевым моментом для бизнес-модели Blinkist: приложение бесплатное в течение 30 дней, но дальнейшее пользование стоит 79,99 долларов США в год, а значит, у него должно быть что-то, что привлечёт людей возвращаться снова.