Новая нейросеть смогла создать миллион кубиков Рубика за 44 часа

Исследователи рассказали о достижениях новой системы искусственного интеллекта по имени DeepCube.

Сообщается, что разработчики нейросети занимались её усовершенствованием для того, чтобы система смогла собрать кубик Рубика за тридцать ходов – среднее количество движений профессионалов в спидкубинге.

Во время обучения DeepCube в течение сорока четырёх часов удалось решить около миллиона вариантов, включая повторяющиеся. В течение исследования нейросеть смогла получить достаточное количество навыков, благодаря которым она без помощи разработчиков воспользовалась стратегией, которая чаще всего используется спидкуберами.

При выполнении хода DeepCube самостоятельно просчитывает дальнейшую стратегию движений и может предугадать, удастся ли сложить кубик при данном ходе. Учёные заявили, что нейросеть обучена для сборки головоломки 3х3х3, но есть возможность усовершенствования DeepCube, чтобы она смогла решить усложнённую версию – 4х4х4.