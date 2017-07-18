Новейший конвертоплан из США заставили взлететь под крутым углом

Инженеры испытали инновационное транспортное средство V-280 Valor от компании Bell Helicopter. Об особенностях проекта пишет издание Defense News.

Новейший конвертоплан способен взлететь горизонтально под крутым углом до 80 градусов. Благодаря такому режиму транспорт существенно экономит топливо и поднимает больший вес груза, чем при вертикальном подъёме. Разработчики из США успешно заставили V-280 Valor подняться в воздух под указанным углом и выполнили горизонтальную посадку. Таким образом, создатели устраняют недостатки конвертоплана.

Сотрудники Bell Helicopter рассказали, что в следующий раз подготовят V-280 Valor к полетам на крейсерской скорости до 519 километров в час. Кроме того, компания намерена оборудовать конвертоплан системой кругового обзора. Предполагается, с ней пилоты будут видеть всё пространство вокруг средства через камеры и летные шлемы. Это позволит устранить "слепые зоны".