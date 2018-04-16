Роскомнадзор против Telegram: "Борьба продолжается"

19 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил с новым заявлением касательно популярного мессенджера.

Уже скоро по обещанию Роскомнадзора будет увеличиваться количество блокировок Telegram в России. Об этом заявил Александр Жаров. По его словам, технически невозможно сделать так, чтобы все пользователи моментально остались без доступа к мессенджеру. Однако Роскомнадзор добился того, что многие прекратили пользоваться приложением по причине плохой работы некоторых функций. Жаров подчеркнул, что так будет дальше и борьба продолжается.

Напомним, что не так давно начался скандал Роскомнадзора и Павла Дурова, основателя мессенджера. Тогда суд постановил, чтобы сервис предоставил ключи для дешифровки сообщений пользователей. Представители Telegram этого не сделали. В итоге Роскомнадзор начал блокировать многие глобальные IP-адреса, после чего у многих пользователей нет доступа к мессенджеру или же не работают немаловажные функции. Из-за того, что представители мессенджера так и не предоставили информацию ФСБ, суд постановил, что на территории России работа Telegram будет ограничена.