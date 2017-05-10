Геймеры: "Из CS:GO делают DOTA-2"

Компания Valve создала новый интерфейс для CS:GO, который внес довольно немало изменений.

Из-за нового интерфейса главное меню стало совсем другим. Также изменился вид иконок с инвентарем персонажа, лобби и кейсы. Также добавились анимации и новостная лента, чего не было в игре все время до этого. Во время тестирования нового обновления сейчас игрокам предлагают режим тренировки, где можно играть против ботов. Будут ли тестирования далее до сих пор еще точно неизвестно.

К слову, Panorama UI является первым глобальным изменением в игре, если считать период с 2012 года. Точных сроков запуска на основных серверах CS:GO еще не оглашали. Предварительно, это может произойти спустя одну-две недели после тестирования. В сети интернет уже доступны пояснения к установке нового обновления.

Отметим, что геймеры начали выражать недовольство новшествами игры. Игроки отметили, что интерфейс - это не самая важная часть игры, однако привыкать к новому будет тяжело. Некоторые же раскритиковали компанию Valve, отмечая, что специалисты разрабатывали только дизайн главного меню на протяжении трех лет, хотя профессионалам хватит и нескольких месяцев. Большинство оценило обновление негативно. Нашлись и те, кто подчеркнул, что из CS:GO постепенно делают DOTA-2.