Google привлекает пользователей сервисом для подкастов

Американская корпорация создала собственное приложение для Android-устройств по примеру Apple. Оно уже появилось в официальном интернет-магазине.

Google Podcasts распространяется на бесплатной основе через Google Play. Разработка позволяет просматривать различные подкасты пользователей, подписываться на авторов, а также загружать отдельные записи, которые можно прослушать без доступа к интернету.

Более того, желающие могут синхронизировать свои действия на разных аппаратах по управлением Android. Благодаря этому, владелец может продолжить прослушивание на другом устройстве с того момента, на котором остановился. Среди прочего, пользователь может изменить скорость проигрывания, наладить пропуск пауз и следовать рекомендациям, составленным системой на основе его активности.

Эксперты отмечают, что таким образом Google продолжает успешно конкурировать с Apple и привлекать к себе новых клиентов. Самим пользователям стоит лишь радоваться появлению нового сервиса. Ведь здоровая конкуренция побуждает разработчиков к развитию своих проектов. Так Google Podcasts в будущем обещают снабдить продвинутыми функциями с использованием искусственного интеллекта.