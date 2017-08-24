Amazon предоставит умное оборудование для отелей Marriott

Сегодня стало известно о переговорах между компанией Amazon и сетью гостиничных комплексов Marriott. Так, руководители решили протестировать работу голосового помощника Alexa for Hospitality на территории некоторых отелей сети.

Благодаря умной колонке, оснащённой помощником, туристы получат возможность заказа разнообразных услуг прямо в номер, в том числе доставку блюд. Кроме этого, гости смогут управлять техникой, находящейся в месте проживания. Разработчики сервиса предложили в качестве тестового периода опробовать работу голосового помощника с колонкой в симбиозе в двух-трёх отелях Marriott, после чего при успешном тестировании распространить работу платформы на все гостиницы сети.

Напомним, компания Amazon не так давно оказалась в центре скандала, когда умная колонка под названием Echo смогла записать разговор супружеской пары и отправить его их общему другу без ведома семейства.