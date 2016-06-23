Робот или автомобиль: Boston Dynamics показали нового робота-пса

Сегодня представители по созданию робототехники Boston Dynamics прогулялись по улицам немецкого Ганновера со своей разработкой.

Так, в своём Instagram-профиле они опубликовали видео, на котором пёс-робот чёрной расцветки гулял по тротуару, возле проезжей части и с удовольствием позировал всем желающим его сфотографировать. В самой публикации подписчикам был предоставлен опрос о том, что бы каждый приобрёл при появившейся возможности: обаятельного SpotMini black edition либо черный автомобиль Mercedes.