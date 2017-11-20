Молодой инженер изобрел кроссовки против бега‍

Обувь создает иллюзию бега по песку. Вначале дизайнер вручную наращивал на подошву слои зернистых материалов, а окончательный образец выполнен с помощью технологии 3D-печати.

Молодой инженер из США Аариш Нетарвала изобрел кроссовки против бега‍. Такое противоречивое описание дают им в СМИ из-за их свойств. Создатель этой обуви является выпускником Колледжа искусств и дизайна Пасадена, который базируется в штате Калифорния. В данном проекте он сотрудничал с крупной корпорацией Adidas, которая выпускает спортивную одежду и обувь.

Целью исследователя было создать удобные кроссовки, которые одновременно мешали бы бегать с легкостью. До того, как был разработан окончательный вариант, Нетарвала столкнулся с их неустойчивостью из-за просадки. Тем не менее, этот дефект удалось устранить, и изобретенная обувь отлично выполняет отведенную роль. Слои материала проседают, когда давление на конкретный участок стопы не очень сильное, однако могут поддерживать ее в необходимые моменты.