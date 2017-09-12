Facebook создал алгоритм, открывающий глаза на фотографиях

Новый алгоритм может определять, случайно ли моргнул человек на фото, или же просто сфотографировался с закрытыми глазами.

Как стало известно, разработчики соцсети Facebook постоянно усовершенствуют свой продукт, создавая новые алгоритмы. Так, на этот раз они создали алгоритм, который обладает способностью открывать глаза на снимках пользователя. Новая система работает на базе нейросетей, которые помогают определять, случайно человек моргнул на фото, или же просто специально закрыл глаза. Кроме того, алгоритм определяет типаж фото, ракурс, освещение, учитывает макияж, а затем меняет, подставляя подходящие открытые глаза на фото.

Стоит отметить, что подобных алгоритмов существует множество, потому эксперты решили сравнить их с работой Facebook. Оказалось, что полученные результаты приятно удивили специалистов, они отметили, что с данной работой Facebook справляется гораздо лучше, фото получаются более качественными и реалистичными.