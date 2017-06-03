Новая Windows получит управление на базе ИИ

В компании Microsoft сделали официальное заявление, в котором говорится, что обновление Windows 10 будет проходить с использованием искусственного интеллекта. Разработка уже прошла тестовый запуск, во время которого успела положительно себя проявить.

Как рассказали сотрудники компании, использование ИИ во время обновления ОС привело к тому, что в системе было меньше сбоев. В результате этого, пользователи устройств, работающих на Windows 10, стали меньше жаловаться на работу системы. В техподдержке фирмы Microsoft отметили, что после применения технологии искусственного интеллекта снизилось количество жалоб.

Апрельское обновление ОС показало, что с применением технологии машинного обучения процесс осуществлялся гораздо оперативнее. Более того, обновление смогло охватить 250 миллионов компьютерных устройств.

Новая Windows получила управление обновлениями на базе ИИ. Специальный алгоритм проверяет, какие ПК готовы для обновления ОС. Если компьютер имеет сбои в работе ОС или другие проблемы, то система ИИ сначала устраняет все неполадки, а лишь затем начинает обновление системы. Такой метод показал эффективные результаты. Эксперты предположили, что в будущих версиях Windows ИИ получит еще больше функций и возможностей.