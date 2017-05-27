«Прощай, Warcraft»: Роскомнадзор заблокировал доступ к серверу Blizzard

Российские геймеры пожаловались на сбои при подключении к порталу Battle.net. оказалось, что причиной сбоев стали не временные проблемы, а блокировка Роскомнадзором адреса сервера Blizzard.

Как сообщается, блокировка затронула порядка 5 миллионов россиян, которые являются клиентами сервиса Blizzard. Известно, что компания владеет рядом популярнейших видеоигр, среди которых многие известная игра World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo III и многие другие. Некоторые пользователи не просто бесплатно играют, у многих есть платные подписки, а блокировка означает, что их деньги попросту «сгорают» впустую.

Компания Blizzard Entertainment уже сообщила, что проблема действительно существует. По невыясненным причинам Роскомнадзор внес адреса сервера в список запрещенных.

Проблема может быть решена путем включения VPN-сервисов. Однако, многие геймеры уже отметили, что такой вариант не очень подходит, ведь VPN ощутимо «тормозит» игру. В Сети уже появились недовольные пользователи, которые пишут, что могут сказать своим любимым играм только «прощай». Почему адрес сервера Blizzard оказался в «выгрузке» Роскомнадзора – пока что не известно.