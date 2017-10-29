Instagram будет бороться с интернет-зависимостью

Эксперты отмечают, что введение опции, способствующей этому, представляется не логичным из-за ещё одной функции.

В настоящее время тестируется алгоритм, с помощью которого можно будет устанавливать таймер на посещение Instagram. Известно, что люди с интернет-зависимостью не смотрят на часы, проводя время в Сети. Благодаря таймеру пользователь получит уведомление, где его будут просить выйти из своего аккаунта в нужный срок.

Однако стремление бороться с психологическим воздействием интернета у Instagram контрастирует с добавлением продолжительности видео до 60 минут. Такое зависимые от Сети как раз оценят и не захотят быстро покидать аккаунт. Из-за этого некоторые эксперты раскритиковали разработчиков Instagram, заявляя, что они склонны только на громкие слова ради привлечения внимания.