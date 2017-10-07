Житель Кургана подал в суд на Apple

В Кургане мужчина купил iPhone 5, однако смартфон у него так и не включился.

Выяснилось, что смартфон привезен из США, вот только купил его мужчина на рынке. Когда он пришел домой, то обнаружил, что телефон не включается - iPhone заблокировали с помощью функции "Найти iPhone". Это значит то, что бывший владелец телефона не продавал его. Скорее всего, либо iPhone украли, либо его просто потеряли.

Мужчине стало жалко средств, которые он потратил на покупку смартфона. Однако продавца найти уже не получилось. Тогда обиженный мужчина обратился в сервисный центр Apple. Вот только специалисты из техподдержки сказали, что нужно обращаться к владельцу телефона.

Курганец пришел к выводу, что у Apple есть возможность разблокировать его покупку, но этого просто никто не хочет делать. Теперь он подал на компанию в суд. Требование у него только одно - разблокированный смартфон.