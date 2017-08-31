Обнаружены чертежи ZTE Nubia Z18

ZTE Nubia Z18 станет неплохим конкурентом смартфонам из бюджетного класса, так как за низкую стоимость предлагает хорошие характеристики. Об этом стало известно после того, как в Сети были обнаружены чертежи будущего дизайна и данные о параметрах.

Самая дорогая модель смартфона будет работать на процессоре Snapdragon 845, при этом оперативная память составит 8 ГБ, а внешняя флеш-память - 128 ГБ. При тактовой частоте в 2,8 ГГц это позволит смартфону показывать высокую производительность. В ZTE Nubia Z18 будет экран с поддержкой Full HD, при диагонали 5,99 дюймов. Правда батарея покажет вполне обычные характеристики -3350 мАч.

Чертежи предварительного дизайна устройства показывают, что смартфон будет безрамочным, с тонкой полосой вверху, где будет расположена фронтальная камера. На бампере производители поместили сканер отпечатка пальцев, а в верхнем правом углу – двойной модуль основной камеры. В низу стандартно расположен USB-порт и динамики.