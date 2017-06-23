Google делает создание фильмов для очков виртуальной реальности легче

Компания активно занимается продвижением техники для создания эффекта виртуальной реальности. Теперь обычному пользователю будет доступен простой редактор для таких видео.

В Adobe Premiere можно будет обрабатывать отдельные кадры видео при помощи инструмента Google VR180 Creator. Дополнение преобразовывает материал в стандартный видеоформат, который можно будет редактировать в любой удобной для пользователя программе для операционных систем Mac и Linux. Стоит отметить, что видео должно быть снято в формате VR180.

Создатели не гарантируют наплыв любительского кино после выхода функции, но это определённо шаг вперёд. Теперь даже не знакомый с технологией пользователь сможет попробовать свои силы в создании виртуальной реальности. Также можно просматривать видео и фото в обычной перспективе или 2D через специальную гарнитуру для VR.