OPPO Find X станет самым безрамочным смартфоном 2018 года

Эксперты хвалят компанию за эксперименты и внедрение различных новинок, которые могут стать настоящим прорывом. Новый смартфон получит безрамочный экран и поддержку 5G.

19 июня в Лувре состоится презентация нового смартфона OPPO Find X. Эксперты ожидают, что это будет самый высокотехнологичный телефон этого года. Производителю удалось наделить смартфон уникальными характеристиками. Основная камера будет по типу перископа с пятикратным зумом без потери качества. Так же внедрена функция быстрой зарядки Super VOOC.

Безрамочный 6,4-дюймовый экран наделён расширением Full HD. Стоит отметить, что рамки в экране составляют лишь 10% от общей пощади. Под крышкой телефона спрятан 8-ядерный процессор с частотой 2,8 ГГЦ. Аккумулятор наделён ёмкостью 3645 мАч. По инсайдерской информации, телефон будет выпускаться с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

Телефон будет продаваться в Китае и стоит около 40 тысяч рублей.