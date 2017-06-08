Ракета "Союз-2.1б" и разгонный блок "Фрегат" доставили на орбиту российский спутник

Об этом сообщили в Минобороны России. По официальным данным ведомства, "Глонасс-М" с успехом отправлен на целевую орбиту в то время, которое было установлено ранее.

Как стало известно, в ночь на воскресенье, 17 июня, ракета-носитель "Союз-2.1б" при поддержке разгонного блока "Фрегат" стартовали с космодрома "Плесецк" и с успехом доставили на земную орбиту спутник РФ "Глонасс-М". По данным оборонного ведомства РФ, "Глонасс-М" был выведен в ранее установленное время, запуск прошел по плану.

Также в пресс-службе Минобороны уточнили, что в настоящее время связь с отправленным аппаратом поддерживается, а аппаратура на его борту работает вполне исправно.

Стоит отметить, что "Глонасс-М" заменит спутник, который уже 9 лет провел на орбите и давно выработал весь свой ресурс. Решение о замене устаревшего спутника было принято еще около двух месяцев назад, а теперь воплощено в реальность.