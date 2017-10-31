«Яндекс» напомнил пользователям об историческом полете Терешковой

55 лет назад впервые в истории был совершен полет космического корабля, пилотируемого первой женщиной-космонавтом. Компания «Яндекс» напомнила пользователям об историческом полете Валентины Терешковой - легендарной «Чайки».

В ознаменование этой даты, Яндекс немного обновил дизайн главной страницы. Рядом с поисковой строкой помещено стилизованное изображение почтовой марки, выпущенной к 55-летию полета «Восток-6». На марке – логотип «Яндекса» и хорошо знакомое изображение Терешковой на фоне взлетающего космического корабля. Один клик по изображению – и перед пользователем открывается полная информация о том историческом полете и самой Валентине Терешковой.

«Яндекс» в своем каталоге также предоставил возможность ознакомиться с марками, выпущенными в разных странах мира в честь первой женщины в космосе.