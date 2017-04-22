От создателей Tinder: сервис Crown ужесточит выбор партнера для свидания

Разработчики популярного дейтинг-сервиса поможет "разгрузить" выборку и проще определиться с парой. О новинке пишет издание TechCrunch.

Приложение Crown лишит пользователей возможности выбора среди неограниченного количества участников. В отличии от Tinder, создатели ужесточили выбор партнера и сократили выбор потенциального партнера до четырех кандидатов в день. Это должно избавить людей от "когнитивной перегрузки", вызванной излишним разнообразием.

Crown случайным образом составляет группу из 16 зарегистрированных человек. Они выбирают между собой и отдают "корону" девушке или парню, которые заинтересовали. Каждому пользователю за один тур предоставляют выбор между двумя желающими. Если в итоге симпатии сошлись - можно пообщаться и договориться о свидании. Если же нет - придется заняться другими делами и попробовать после следующего полудня, когда списки обновляются.