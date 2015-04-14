Американская компания приручила роботов-убийц

В Уолтхеме, штат Массачусетс, компания Veo Robotics разработала промышленного робота, который в отличии от всех остальных может работать вместе с человеком. Рабочие фабрики должны задуматься, не приведет ли это к их смерти.

Известно, что промышленные роботы работают на очень высоких скоростях, при этом в экстренных ситуациях затормозить быстро они не смогут. Поэтому помещения, где они работают, обычно перекрываются, а люди туда не допускаются, иначе роботы превратятся в убийц.

Однако американская компания Veo Robotics разработала технологии, которые даже громоздкие и тяжелые машины превращают в робота, с которым можно работать сообща. Это достигается путем помещения несколько камер внутрь робота, которые перед началом работы создают трехмерную модель того, что сейчас должно произойти. Затем происходит идентификация всех объектов, в том числе и людей. Учитывая, что все это проходит под контролем инженеров, даже малейшая ошибка исключена. Директор компании Патрик Собальварро заявляет, что таким образом получится «приручить» роботов и вместе с ними выполнять задачи более эффективно.