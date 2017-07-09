Insait Joy: Xiaomi покажет "умный мяч" на процессоре за 47 долларов

Новый футбольный снаряд передаст на смартфон данные о силе и траектории удара. Производитель назначил презентацию 10 июля - под конец ЧМ-2018 в России.

"Умный мяч" Insait Joy оснащен собственным микрокомпьютерным процессором и мощным сенсором. Устройство подключается к телефону владельца через модуль беспроводной связи и сообщает, куда и с какой скоростью полетел мяч. Это поможет игрокам корректировать свои удары и со временем улучшить свои навыки. С этой целью Xiaomi добавила в фирменное приложение программу тренировки из 14 упражнений разной степени сложности.

Система Insait Joy питается от встроенного аккумулятора. По словам разработчиков, он выдерживает до семи часов активной связи связи со смартфоном. Затем батарею можно перезарядить.

Xiaomi использовала технологию термоскрепреления, которая обеспечивает отличную герметичность, а также защиту от деформации и протекания. Сам мяч состоит из бутиловой камеры и износостойкой кожи. Он соответствует всем требованиям FIFA и представлен в двух размерах. Желто-синяя детская модель обладает диаметром 635-660 мм и весит 350-390 граммов. Для взрослых создан стандартный мяч 680-700 мм с массой 420-450 граммов и бело-синей расцветкой.

Разработчик покажет Insait Joy широкой аудитории лишь в июне на официальном мероприятии. До этого времени Xiaomi будет собирать средства через сервис краудфаундинга. Любой желающий может пожертвовать сумму от 1 доллара или предзаказать товар за 47 долларов.