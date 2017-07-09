Asus начал продажу смартфона с 23-мегапиксельной камерой по рекордно низкой цене

Стоимость гаджета составляет всего 330 долларов. Пока приобрести его можно только на Тайване.

Это Zenfone Ares, который эксперты называют бюджетной версией Zenfone AR. Именно поэтому цена его бъёт все рекорды. Zenfone AR анонсировали в прошлом году на выставке CES, как первый смартфон с 8 гигабайтами оперативной памяти и поддержкой Project Project Tango и Daydream VR. Эти характеристики полностью повторяются в Zenfone Ares, потому продавать гаджет начали даже без каких-либо официальных презентаций.

У смартфона дисплей Super AMOLED с диагональю 5,7 дюйма. Процессор – Snapdragon 821, который считается устаревшим. Разрешение экрана – 1440 x 2560. Задняя камера является 23-мегапиксельной. Оперативная система – Android Nougat, объём батареи – 3300 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. Специалисты отмечают, что в связи с таким явным повторением характеристик Zenfone Ares его бюджетную версию Asus вряд ли будет продавать где-то ещё, кроме азиатского рынка.