Пользователей Reddit банят за критику новой Battlefield V

После анонса нового проекта от студии Dice геймеры активно выражают недовольство отображением истории Второй мировой войны. Такие высказывания начали пресекать модераторы имиджборда.

Пользователи Reddit обратили внимание на некоторые исторические неточности новой Battlefield V, которая погружает игроков в атмосферу крупнейшего вооруженного конфликта на Земле. Например, огромное недовольство аудитории вызвала возможность играть за женщин-солдат.

Несмотря на обширный интерес пользователей к этой теме, администраторы начали попросту банить авторов за обсуждение достоверности Battlefield V. Вероятно, они не хотят навлечь на себя проблемы со стороны одной из успешнейших игровых студий или компании Electronic Arts. Недовольные пользователи оспаривают их поведение и добиваются права на свободную критику в рамках интернет-ресурса.

Тем временем, до выхода Battlefield V о Второй мировой остаются считанные месяцы. Игра появится в продаже для платформ ПК, Xbox One и PlayStation 4 с 19 октября. Вполне возможно, что разработчики прислушаются к мнению критиков и успеют исправить некоторые недочеты.