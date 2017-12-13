Instagram лишится очередного обновления

Социальная сеть Instagram прекратила тестирование одного из обновлений. Теперь пользователи будут лишены возможности узнать, кто делает скриншот их историй.

Начиная с февраля, разработчики решили внедрить эту функцию для команды бета-тестировщиков, которая должна была исследовать необходимость данного режима. Известно, что в рамках функции пользователь приложения во время первого снимка экрана с фотографией или историей остался бы незамеченным, однако при следующих скриншотах владельцу запечатлённого контента пришло бы уведомление о совершённом действии.

После появления первых слухов о нововведении пользователи социальной сети отреагировали крайне бурно, жалуясь на нарушение личного пространства, что может быть уголовно наказуемым.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram позволит размещать в ленте видеоролики длиной до часа.