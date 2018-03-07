Эксперт рассказал, чем Android P beta 2 лучше предшественников

Android P beta 2 – уже третья сборка грядущей операционной системы от Google, доступная пока на Pixel и Sony Xperia XZ2. Однако обзавелась ли она качествами, которые бы выделяли её на фоне остальных ОП, до сих пор остаётся загадкой для экспертов.

Вторая сборка ОП предстала перед пользователями с исправленными багами и улучшенной кастомизацией. Третья сборка порадовала этим ещё больше. Владельцы смартфонов Pixel отмечают, что гаджетом пользоваться намного удобнее, а Android P beta 2 может даже подойти для повседневного использования вместо финальной версии.

К преимуществам они относят финальные API и SDK, позволяющие разработчикам начать работу над приложениями. В новой сборке была устранена ошибка, мешающая подключить к Pixel Bluetooth-гарнитуру. Также, в сравнении с предшественником - Oreo, значительно увеличилось сохранение заряда благодаря искусственному интеллекту. Привыкания требует жестовое управление, которое работает лучше в других ОП, и расположенные на левой стороне экрана часов. Финальная сборка станет доступной уже в августе, а предшествовать ей будут ещё две beta-версии.