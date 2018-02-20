Учёные изобрели нейросеть, которая "придумает" всё самостоятельно

Сотрудники лаборатории DeepMind разработали цикл команд, которые могут без человеческого вмешательства рассмотреть локацию и «придумать», каким образом в ней будут выглядеть предметы с других углов обозрения.

Издание Science сообщает, что данной нейросети не потребуется дополнительные данные, так как платформа сможет работать без команд разработчика, который сообщает об объектах или их местоположение в комнате.

Экспериментаторы провели несколько исследований в виртуальной объёмной среде для проверки работоспособности разработки. Результаты говорят о реалистичности реконструкции локации, так как благодаря нейросети создаётся качественная картина без знания о законах перспективы и освещения.

Помимо этого, разработка подсчитывает и отображает объекты, даже если они были нечёткими или виднелись наполовину. Как оказалось, прогнозы сервиса являются вполне естественными и мало отличаются от оригинального изображения.