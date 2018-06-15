Apple показала все возможности Mac в новом рекламном ролике

Рекламная кампания ноутбуков под названием «По ту сторону Mac» рассказывает истории самых разных пользователей, которые выбрали устройство для работы или творческих проектов. В видео засветилась популярная певица и гениальный разработчик.

Mac – универсальная платформа, которую люди могут использовать как для обыденных вещей, по типу проверки электронного ящика или просмотра вэб-страниц, так и для множества других целей. Apple хочет показать, что возможности их продукции неограниченны. Рекламная кампания состоит из 4 видеороликов, каждый из которых – портрет человека, который сидит по ту сторону Mac. Ожидается, что всего будет 12 видеозаписей.

Питер Кариуки – разработчик, который создал приложение для iPhone для улучшения безопасности дорожного движения в Руанде. Брюс Холл – фотограф, который фактически слеп и использует фотографию, чтобы увидеть больше деталей внешнего мира. И Граймс - один из самых интересных представителей музыкальной индустрии. Все три используют ноутбуки. Понятно, что MacBook стали самыми популярными компьютерами Apple. Это не означает, что Apple должны отказаться от iMac, iMac Pro, Mac Mini и Mac Pro, но спрос на них гораздо ниже.