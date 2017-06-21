Pokemon Let’s Go создаст новое поколение любителей покемонов

Компания Nintendo презентовала две новые игры о покемонах, которые войдут в Pokemon Let’s Go. Они будет направлены на то, чтобы сократить разрыв между любителями Pokemon Go и игроками, привыкшим к классической серии.

Новые игры будут содержать в себе элемент дополненной реальности. Эта идея хорошо прижилась в игре 2016 года Pokemon Go, которая стала действительно популярной даже среди тех игроков, которые не были любителями классической серии.

Специалисты отмечают, что Pokemon Let’s Go представляет собой урезанную версию обычных игр о карманных монстрах. Для тех, кто привык к классическим версиям, новинка может показаться несколько странной. Однако, по мнению, многих это весьма удачный вариант привлечения нового поколения игроков, привыкших играть на мобильных устройствах.

Улучшенная графика и детализация мира привычного для ловцов покемонов может стать поводом для возвращения старых игроков, которые любят серию, но давно не играли. Кроме этого разработчики несколько изменили систему набора очков опыта, которая понизит порог вхождения для новичков.