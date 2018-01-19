В США собрали робота для быстрого сбора и анализа крови из вены

Американские инженеры сконструировали автоматическую машину, которая должна сильно упростить важное исследование. Разработка описана в издании Technology.

Сотрудники Ратгерского университета в США под руководством Мартина Ярмуша заинтересовалась проблемой одной из самых распространенных медицинских процедур. Стоит признать, что сбор и анализ крови из вены в современном мире выглядит несколько архаично. Поэтому ученые собрали робота для быстрого и автоматического анализа. При этом врачи могут заниматься более ответственными вопросами.

Устройство представляет собой комплекс из аппарата для забора материала, обработчика и анализатора. Сначала система компьютерного зрения изучает руку пациента, помещенную под соответствующий прибор. Найдя вену, она запускает в сосуд иглу, которая выкачивает необходимое количество крови. Вещество поступает в обработчик, где его подготавливают для компьютерного анализа. В итоге врачи получают на руки документ о составе.

По словам Мартина Ярмуша, в настоящее время робот успешно прошел лабораторные испытания с искусственными сосудами и кровью. Система хорошо распознает кровеносные сосуды и точно определяет количество лейкоцитов, которые имитировали флуоресцентные шарики. Дело за доработкой и клиническими тестами с участием живых существ.

Однако разработчики уже строят планы по расширению возможностей своего устройства. Они считают, что в будущем его арсенал можно увеличить за счет дополнительных модулей, которые будут изучать другие анализы пациентов.