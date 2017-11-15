Армия России испытает 40-мм автоматический гранатомет "Балкан"

Представители Сухопутных войск взяли для тестирования новейший комплекс АГС-40. Так 14 июня объявил гендиректор предприятия-разработчика "Прибор" Юрий Набоков.

Военнослужащим Росси предстоит испытать в полевых условиях модернизированный автоматический гранатомет "Балкан". Ожидалось, что это оружие поступит в распоряжение армии ещё в 2017-м. Однако у смежных производителей возникли проблемы, которые заставили "Прибор" повременить с испытаниями.

АГС-40 превосходит предыдущую модель по скорострельности, дальности полета снарядов и калибру. "Балкан" использует 40-миллиметровые боеприпасы, которые подаются при помощи специальной ленты из короба ёмкостью 20 снарядов. Гранатомет может стрелять как непрерывной очередью, так и залпами по пять и десять выстрелов. При правильно выбранной траектории можно поразить цель на расстоянии до 2,5 километров.

Конструкторы смогли увеличить калибр гранаты на 10 миллиметров, не жертвуя размерами и весом. Они разработали особые боеприпасы с улетающей гильзой.

Юрий Набоков добавил, что "Прибор" вместе с концерном "Калашников" создает другой 40-миллиметровый гранатомет. Он предназначен для различных носителей. Кроме боевой техники, новинкой могут снарядить российских боевых роботов.