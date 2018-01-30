Цена на Huawei P20 Pro упала более чем на 100 долларов

Прежняя стоимость смартфона на eBay составляла 880 долларов США. Теперь Huawei P20 Pro почти нет на складе, а единственным вариантом остался телефон с синей расцветкой. На данный момент цена снизилась до более приемлемой цены для флагмана в 770 долларов США.

В начале этого года компания Huawei готовилась официально выйти на американский рынок и стать в один ряд с другими мировыми производителями средств мобильной связи. Но выпустить новый флагман Huawei P20 Pro на полки магазинов AT&T и T-Mobile компании не удалось. Причиной стало вмешательство правительство США и принудительное закрытие сделки.

P20 Pro не является «запретным плодом», но теперь единственным способом получить смартфон стала покупка через другого ритейлера, например, eBay.